विश्व के सबसे बड़े स्टिंग ऑपरेशन का खुलासा, 3 साल, 18 देश, एक मोबाइल एप और 9 हजार पुलिस अफसर, दिलचस्प कहानी

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंटगन/कैनबरा, जून 08: सालों तक अंडरवर्ल्ड के अपराधी एक मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल अपनी गुप्त प्लान बनाने के लिए करते आ रहे थे। अंडरवर्ल्ड के हजारों अपराधियों को लग रहा था कि वो जिस मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल आपसी बातचीत के लिए कर रहे हैं, वो बेहद सुरक्षित है और उसपर किसी की नजर नहीं है। करीब 3 सालों तक अंडरवर्ल्ड एक मोबाइल एप्लीकेशन के झांसे में फंसा रहा, लेकिन जब उस मोबाइल एप्लीकेशन का खुलासा हुआ तो अपराधियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो महज एक मोबाइल एप्लीकेशन नहीं था, वो अमेरिका की एजेंसी एफबीआई के द्वारा फैलाया गया एक ऐसा जाल था, जिसने सैकड़ों अपराधियों को जेल पहुंचा दिया। आखिर क्या था एफबीआई का मोबाइल एप्लीकेशन वाला ट्रैप और कैसे दुनिया के कई देशों में फैले अंडरवर्ल्ड के अपराधी एक के बाद एक उस चाल में फंसते गये...आईये दिलचस्प कहानी को जानते हैं।

English summary

The longest running sting operation in the world has been revealed by the Prime Minister of Australia. This operation, which lasted for 3 years, has been carried out by the FBE and the Australian Police in 18 countries.