पानी से उछलकर नाव में कूदी अत्यंत दुर्लभ 'सोने की मछली', 'खजाना' देखकर मछुआरे रह गये भौचक्के

International

oi-Abhijat Shekhar

एम्सटर्डम, अक्टूबर 22: नीदरलैंड में मछुआरों के हाथ एक ऐसी दुर्लभ मछली लगी है, जिसे देख मछुआरे भौचक्का हैं और उन्हें अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा है। मछुआरों के हाथ बेहद दुर्लभ माने जाना वाली 'सोने की मछली' लगी है, जिसे दुर्लभ माना जाता है। इस दुर्लभ मछली का नाम कैटफिश है।

चीन बार बार कर रहा हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट, जानिए भारत कब तक बना लेगा ये ब्रह्मास्त्र?

English summary

In the Netherlands, a fisherman's boat jumped out of the water and came across a very rare 'gold fish', seeing which the fisherman was stunned.