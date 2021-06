पूर्व अमेरिकी NSA का दावा, फिर धोखा दे रहा है पाकिस्तान, तालिबान की अफगानिस्तान में कर रहा है पूरी मदद

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जून 28: अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के लिए पूरी तरह पाकिस्तान जिम्मेदार है। खामा प्रेस के मुताबिक, उन्होंने यह बयान अमेरिका के वॉयस ऑफ अमेरिका को दिए एक इंटरव्यू के दौरान दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान का डीप स्टेट दशकों से तालिबान को मदद दे रहा है।

तालिबान ने 142 जिलों पर किया कब्जा, खतरे में अफगानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार!

English summary

Former US NSA John Bolton has said that the Pakistan Army and ISI have had ties with the Taliban for several decades and still Pakistan is helping the Taliban.