तालिबान राज में अफगान महिलाएं कर रही हैं 'आत्महत्या', बेची जा रही हैं लड़कियां

काबुल/जिनेवा 2 जुलाई : एक तरफ दुनिया के कई हिस्सों में महिला अधिकारों पर बातचीत के लिए मंच सजा दिए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफअफगानिस्तान में लड़कियां, महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं। उनका सरेआम शोषण किया जा रहा है। यह दुनिया के लिए एक गंभीर विषय है। जानकारी के मुताबिक,हर रोज 1 या 2 महिलाएं अपनी जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या (Afghan women commit suicide) कर रही हैं। एक पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की ऐसी हालत निंदनीय है।

English summary

Every day there are at least one or two women who commit suicide', said a former deputy speaker of the Afghan Parliament on Friday, highlighting the lack of opportunity and ailing mental health that is taking a toll on Afghan women.