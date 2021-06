चीन के पर कतरने की तैयारी शुरू, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ड्रैगन के खिलाफ बन रहा महा प्लान

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग/नई दिल्ली, जून 07: दुनिया के लिए खतरनाक होते जा रहे मुल्क चीन को लेकर विश्वभर में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस को लेकर चीन पहले से ही आरोपों के घेरे में है और पिछले कुछ महीने में कई ऐसे सबूत भी सामने आ चुका है, जिससे पता चलता है कि चीन ने पूरी दुनिया में लोगों को मारने और दुनिया की बड़ी और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ चीन ने बड़ी साजिश रची थी। लेकिन, धीरे धीरे दुनिया के कई देशों में चीन को जिम्मेदार ठहराने की मांग होने लगी है और यूरोपीयन देश और नॉर्थ अमेरिका के देशों में चीन के खिलाफ बड़े प्लान पर काम शुरू हो चुका है। चीनी अखबार साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा है कि चीन के खिलाफ दर्जन भर से ज्यादा देश प्लान तैयार कर रहे हैं जो चीन के लिए बड़ा झटका होगा।

English summary

Work has started on a large scale in Europe and North American countries to cut down on China. It is believed that there may be a diplomatic boycott of the 2022 Beijing Olympics.