तुर्की पहुंचे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, एर्दोआन ने फिर भारत के खिलाफ कश्मीर राग अलापा

International

अंकारा, 2 जून : तुर्की (Turkey) ने कश्मीर मुद्दे को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान (Pakistan) का साथ दिया है। तुर्की की तीन दिवसीय यात्रा पर राजधानी अंकारा पहुंचे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif ) के समक्ष तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन (Recep Tayyip Erdogan ) ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया है। एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में एर्दोआन ने कहा कि वो चाहते हैं कि दशकों पुराने कश्मीर मुद्दे को संयुक्ता राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुरूप सुलझाया जाना चाहिए।

English summary

Erdogan reiterated Turkey’s support for the resolution of the Kashmir issue as per resolutions of the United Nations. Shehbaz appreciated Turkey’s steadfast support on the Kashmir dispute. He said Indian actions are posing threat to regional peace and stability.