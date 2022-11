नमस्ते! Elon Musk ने ट्वीट किया, 'मैं आपसे भीख मांग रहा हूं'....यूजर्स ने दिए हैरान कर देने वाले जवाब

International

ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क (Elon Musk) कंपनी की डील के बाद से और ज्यादा सुर्खियों में हैं। इस बार वे अपनी ट्वीट को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने ट्वीट कर यूजर्स को 'नमस्ते' कहा है। उनके इस ट्वीट पर लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं। इसमें लोक गायिका मालिनी अवस्थी शामिल हैं। कमेंट करने वालों में विश्व के कई चर्चित हस्तियां और आम यूजर्स शामिल हैं। दुनिया के अमीर शख्स एलन मस्क ने एक और ट्वीट में आलोचना करने वालों को लिखा, प्लीज! 'मैं आपसे भीख मांग रहा हूं...।'

एलन मस्क ने कहा, नमस्ते!

नए ट्विटर बॉस, एलन मस्क ने आज माइक्रोब्लॉगिंग साइट को संभालने की उनकी आलोचना करने वालों से आग्रह किया कि वे अन्य प्लेटफार्मों पर बने रहें और अपने संदेश को हिंदी में - "नमस्ते" में लपेट दिया। "उम्मीद है कि सभी जूडी हॉल मॉनिटर अन्य प्लेटफार्मों पर बने रहेंगे - कृपया, मैं आपसे भीख माँग रहा हूं,"। यह बात दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने लिखा, जिन्होंने पिछले महीने ट्विटर को 44 अरब डॉलर देकर खरीद लिया था। ।

एलन मस्क ने ट्वीट किया 'मैं आपसे भीख मांग रहा हूं'

इस ट्वीट में मस्क ने लोगों से ट्विटर पर बने रहने की प्रार्थना की थी। उन्होंने कहा था, 'आशा है कि सभी जजी हॉल मॉनिटर अन्य प्लेटफार्मों पर बने रहेंगे। कृपया, मैं आपसे भीख मांग रहा हूं।'

मलिनी अवस्थी ने ट्वीट किया...

लोकगायिका मालिनी अवस्थी ने कहा- नमस्ते । कृपया मेरे खाते पर लगे छाया प्रतिबंध को हटा दें। यह काफी समय से चल रहा है! वहीं, अपूर्वा सिंह ने नमस्ते लिखा।

अन्य यूजर्स के ट्वीट

रोहित शर्मा ने कहा- ऐसा लगता है कि आपकी टीम के भारतीय आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं!

बता दें कि, एलन मस्क ट्विटर ( के ब्लू टिक (Blue Tick) वेरिफिकेशन प्लान को रिलॉन्च कर सकते हैं। इसी के साथ माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने 8 डॉलर के बदले ब्लू टिक देने वाली स्कीम पर फिलहाल रोक लगा दी है। कंपनी के नए बॉस मस्क ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा जब तक वह ट्विटर पर फर्जी यानी की फेक अकाउंट वाली समस्या का समाधान नहीं खोज लेते,तब तक ब्लू टिक के लिए पेड स्कीम को दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा।

ट्विटर में भारी बदलाव हुए

पिछले महीने 44 अरब डॉलर के सौदे के बाद एलन मस्क ने ट्विटर पर भारी बदलाव किए हैं। कंपनी के आधे से ज्यादा कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। पराग अग्रवाल समेत कई बड़े अधिकारी मस्क के निशाने पर आ गए थे। मस्क ने कहा था कि कंपनी को सुधारने के लिए उनके पास इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वहीं, कई पर्यवेक्षकों ने मस्क के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मस्क के नेतृत्व पर सवाल

जब से एलन मस्क ने ट्विटर की कमान संभाली है, वे मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं, यूजर्स पेड ब्लू टिक को लेकर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं पेड ब्लू टिक की वजह से माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर फेक अकाउंट्स की भरमार हो गई है। इसी वजह से पेड ब्लू टिक वेरिफिकेशन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।

Elon Musk, the new Twitter boss, today urged those critical of his handling the microblogging site to stay on other platforms and wrapped up his message in Hindi - "Namaste". "Hope all judgy hall monitors stay on other platforms - please, I'm begging u," wrote the world's richest man who took over Twitter last month.