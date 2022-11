ट्विटर के लिए नए लीडर की तलाश में एलन मस्क, बताई ये वजह

International

oi-Artesh Kumar

ट्विटर (Twitter) के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) ने घोषणा की कि वह ट्विटर पर समय देना कम कर देंगे। मस्क ने कहा कि वह सोशल मीडिया कंपनी चलाने के लिए एक नए लीडर की तलाश कर रहे हैं और इस सप्ताह तक कंपनी के पुनर्गठन के पूरा होने की उम्मीद है। बता दें कि एलन मस्क ने कंपनी का कमान संभालते ही सबसे पहले पराग अग्रवाल समेत चार बड़े अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था।

English summary

After a spree of layoffs, policy overhauls and controversial changes in the platform, billionaire Elon Musk said on Wednesday that he will “reduce his time at Twitter and eventually find a new leader” to run the social media behemoth.