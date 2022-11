Apple Vs Twitter: मुसीबत में फंसने वाला है ट्वीटर? एपल के साथ शुरू हुआ Elon Musk का झगड़ा

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Apple Vs Twitter: लगातार विवादों में घिरे रहने वाले दुनिया के सबसे धनी कारोबारी एलन मस्क अपनी नई-नवेली कंपनी ट्विटर को एक बार फिर से बड़े विवाद में फंसाने का पूरा इंतजाम करने वाले हैं और उन्होंने आरोप लगाया है, कि एप्पल ने उन्हें अपने एप स्टोर से ट्विटर को हटाने की धमकी दी है। एलन मस्क की ये धमकी सीधे तौर पर दो दिग्गज कंपनियों के बीच शुरू हुए झगड़े को जाहिर करता है। एलन मस्क इससे पहले अमेजन कंपनी के पूर्व सीईओ जेफ बेजोस के साथ भी अपने झगड़े को लेकर लगातार सुर्खियों में बने रहते थे।

Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America?

English summary

A new tussle has started between Elon Musk and the Apple company and Musk has said that Apple may kick Twitter out of the Play Store.