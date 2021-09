एलन मस्क के सिर चढ़ा सबसे अमीर होने का नशा! अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस का उड़ाया मजाक

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, सितंबर 29: फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार एलन मस्क ने सोमवार को एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब अपने नाम कर लिया है, लेकिन इस बार एलन मस्क की जितनी संपत्ति आंकी गई है, वो एक रिकॉर्ड है। फोर्ब्स पत्रिका ने जब एलन मस्क की दौलत का ऐलान किया, तो उन्होंने अपनी खुशी जताते हुए नंबर-2 की कुर्सी पर खिसक गये अमेजन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस का मजाक उड़ डाला।

English summary

Elon Musk has again regained the No. 1 chair in terms of wealth, but this time he has taken a jibe at Amazon founder Jeff Bezos.