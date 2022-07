चीन के लिए बल्लेबाजी करती इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां, ड्रैगन ने कैसे खत्म कर दिया भारत का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट?

International

नई दिल्ली, जुलाई 19: आज के जमाने में हर देश अपना निर्यात बढ़ाना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर किसी भी देश की निर्यात को बढ़ाने में काफी अहम योगदान देता है, लेकिन भारत की कमजोर मैन्यूफैक्चरिंग की वजह से भारत का निर्यात, आयात के मुकाबले काफी कम रहा है। मोबाइल फोन से लेकर खिलौनों तक और ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर सेमिकंडक्टर चिप्स तक, हर मैन्यूफैक्चरिंग आइटम में इलेक्ट्रिॉनिक सेक्टर शामिल है। लेकिन, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को ड्रैगन धीरे धीरे मार रहा है।

Indian electronics companies have written to the PMO and asked them to clarify the FDI rules regarding investment in India by Chinese companies.