क्यों धरती ने अचानक बढ़ाई अपनी स्पीड ? आने वाले समय का अंजाम जानिए

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 3 अगस्त: क्या इंसानों की हरकतों की वजह से धरती की प्राकृतिक रफ्तार भी बदल सकती है? अगर पृथ्वी की गति बढ़नी इसी तरह जारी रही तो आने वाले समय में क्या होगा? क्या 24 घंटे की गिनती एक समय जाते-जाते बेकार हो जाएगी? ऐसे कई सवालों के जवाब खोजे जा रहे हैं। लेकिन, वैज्ञानिकों के लिए भी इनके उत्तर खोजना इतना आसान नहीं है। वह तो फिलहाल यही अंदाजा लगाने में लगे हुए हैं कि हाल के वर्षों में ऐसा क्या हुआ है कि पृथ्वी अपने निर्धारित वक्त से ज्यादा तेजी से घूमने लगी है। आइए प्रकृति की इस दुर्लभ और बहुत ही अस्वभाविक घटना और इसके संभावित परिणामों की पड़ताल करते हैं।

English summary

Due to the actions of humans, the natural speed of the earth may also change. If the speed of the earth continues like this, then there is a possibility of a lot of upheaval in the coming time