उल्टी दिशा में घूमने लगा पृथ्वी का केंद्र, जानें इस शोध को लेकर क्या कह रहे हैं वैज्ञानिक ?

पृथ्वी का आंतरिक केंद्र उल्टी दिशा में घूमने लगा है। यह जानकारी एक शोध पर आधारित है। इसके मुताबिक पहले कुछ वर्षों तक आंतरिक केंद्र का घूमना बंद हुआ और फिर उल्टी दिशा में घूमने लगा।

एक नए शोध का नतीजा चौंकाने वाला है। इसके मुताबिक धरती के आंतरिक केंद्र ने उल्टी दिशा में घूमना शुरू कर दिया है। पहले इसमें कुछ वक्त के लिए ठहराव आया और फिर इसने विपरीत दिशा में घूमना शुरू कर दिया। हालांकि, नई रिसर्च पर वैज्ञानिकों के बीच मतभेद उभरने के भी आसार हैं। क्योंकि, इसपर पहले भी कुछ रिसर्च हुए हैं और सबके निष्कर्षों में काफी अंतर है। शोधार्थियों का यह भी अनुमान है कि आने वाले कुछ दशकों के बाद एक बार फिर पृथ्वी का आंतरिक केंद्र अपने घूमने की दिशा बदल लेगा।

