पृथ्वी अपने तापमान को नियंत्रित करने में खुद सक्षम है, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे के बीच चौंकाने वाली खोज

Future predictions of Global Warming: पृथ्वी युगों-युगों से अपने तापमान को खुद से ही नियंत्रित करती आ रही है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने यह ताजा खोज की है। दरअसल, दुनिया इस समय ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जलवायु परिवर्तन का सामना कर रही है। ऐसे में यह संभव है कि पृथ्वी बढ़ते हुए तापमान को खुद से ही स्थरिता के स्तर पर ले आए। लेकिन, दिक्कत ये है कि पृथ्वी की यह प्रक्रिया पूरी होने में बहुत ही लंबा समय लग सकता है। इतना लंबा कि तबतक ग्लोबल वार्मिंग के असर से जीवन को बचाना ही मुश्किल हो जा सकता है।

Earth has its own system, which can eliminate the problems of global warming. But, it takes millions of years. This information has been collected by the scientists through research