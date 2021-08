चीन-तालिबान में गठजोड़ होने से, अफगानिस्तान की इस मुस्लिम आबादी में हड़कंप क्यों है

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

काबुल, 27 अगस्त: काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद जिस तरह से चीन ने तालिबान का स्वागत किया है, उससे अफगानिस्तान में रह रही सिर्फ हिंदू और सिखों को ही जान का डर नहीं सता रहा है, सरकार समर्थक अफगानों के अलावा भी एक मुस्लिम आबादी है, जो बहुत ज्यादा दहशत में आ चुकी है। यह मुस्लिम आबादी है, चीन के उत्पीड़न से जान बचाकर अफगानिस्तान में शरण लेकर रहने वाले उइगर मुसलमानों की। इनके पूर्वज चीन छोड़कर अफगानिस्तान आ गए थे, लेकिन अब लग रहा है कि वापस फिर से चीन के यातना घरों में जाना पड़ेगा। उन्हें डर है कि तालिबान जबरन ड्रैगन के हवाले कर देगा और फिर से वही सब यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। क्योंकि, उनके हक में आवाज उठाने की हिम्मत चीन के सामने कोई भी मुस्लिम देश नहीं कर पाता।

English summary

There is an atmosphere of panic among the Uighur Muslims living as refugees in Afghanistan due to Taliban rule and alliance with China