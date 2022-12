चीनी यात्रियों पर सख्ती से भड़का ड्रैगन, कोरोना के नाम पर 'भेदभाव' का आरोप, जानें खुद की कैसी रही है करतूत ?

चीनी हवाई यात्रियों पर भारत और अमेरिका समेत कई देशों ने सख्त निगरानी रखने का कदम उठाया है। लेकिन, चीन को यह बात पसंद नहीं है। वह अपने खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाने लगा है।

चीन में कोरोना के बेकाबू होने के बाद और सही सूचनाओं के अभाव में भारत समेत दुनिया के कई देशों ने वहां से आने वाले हवाई यात्रियों के कुछ सख्त नियम लागू किए हैं। दुनिया भर के देशों को इस बात की चिंता है कि कहीं ज्यादा संक्रमण और सबसे ज्यादा आबादी होने की वजह से वहां से कोई नया वेरिएंट वहां से दूसरे देशों तक न पहुंच जाए। अभी एक रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक चीन में रोजाना कोविड से 9 हजार लोगों की मौत हो रही है। दिक्कत ये है कि चीन संक्रमण की स्थिति की सही जानकारी भी तो नहीं दे रहा है। लेकिन, इस तरह की सख्तियों पर चीन भड़क गया है। वह अपने साथ भेदभाव का आरोप लगाने लगा है, जबकि तीन साल से उसने बाहरी देशों के लिए अपनी सीमाएं बंद कर रखी हैं।

In view of the horrors of the Covid pandemic in China, many countries including India and America have tightened the surveillance on the people coming from there. China got angry on this and started accusing of discrimination