'मैं और मेरा कुत्ता एक दिन बातें करेंगे', 'Dr Dolittle' तकनीक से जानवरों से ऐसे कर पाएंगे चैट!

oi-Artesh Kumar

लंदन, 17 अगस्त : इंसान एक दूसरे की भाषा को समझ लेता है। पर ये जानवरों में लागू नहीं होता है। पक्षियों में तोता इंसानों की आवाज निकाल लेता है जिसे सुनकर हमें काफी प्रसन्नता भी होती है। लेकिन हम अपने सबसे प्यारे और वफादार साथी कुत्तों की बात को नहीं समझ पाते हैं। यह विचित्र बात है। शायद हम इसे एक दूसरे की बेबसी ही कहेंगे कि वे जब भौंकते हैं तो हम अंदाज में उसकी भाषा को समझने का प्रयास करते हैं और उनकी समस्याओं का निपटारा करते हैं। फिर भी हमें लगता है कि, शायद हमारा कुत्ता हमसे कुछ और कहना चाहता था, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में इन समस्याओं से हमें मुक्ति मिलने वाली है। एक ऐसा टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है जो कुत्ते की भाषा को हमें आसानी से समझा सकता है। इस Dr Dolittle AI (एआई-पावर्ड डॉग कॉलर) की मदद से हम आने वाले दिनों में एक जानवर से बातें कर सकते हैं।

English summary

We could soon talk to our furry friends thanks to new breakthroughs in AI which translate dog barks, growls, and expressions into human language - they might not have much chat though