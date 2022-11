डोनाल्ड ट्रंप फिर लड़ेंगे 2024 अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, जानिए कितनी बड़ी होगी चुनौती, क्या जीत पाएंगे?

International

Donald Trump News: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और अब डोनाल्ड ट्रंप 2024 में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उतरने के लिए अपनी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर नामिनेशन की तलाश करेंगे। अपनी दावेदारी का ऐलान करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चिर-परिचित अंदाज में ही भाषण दिए और कहा, "अमेरिका को फिर से महान और गौरवशाली बनाने के लिए, मैं आज रात संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर रहा हूं।" डोनाल्ड ट्रम्प ने ये घोषणा फ्लोरिडा स्थिति अपने घर मार-ए-लागो में एकत्रित हुई भीड़ के सामने ये घोषणा की, जो उनके चुनावी कैम्पेन का मुख्यालय होने वाला है। लेकिन, सवाल ये है, कि दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही पार्टी के अंदर समर्थन हासिल कर पाएंगे और अगर उन्हें समर्थन मिल भी जाता है, तो क्या चुनाव में वो जीत हासिल कर पाएंगे?

