भारतीय डिप्लोमेसी को इस साल और मिलेगी रफ्तार, जानिए कौन कौन वर्ल्ड लीडर आ रहे हैं दिल्ली?

पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में भारतीय डिप्लोमेसी को लगातार आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति को मजबूत करने का काम किया है।

oi-Abhijat Shekhar Azad

Indian Diplomacy: भारत की मोदी सरकार ने भारतीय डिप्लोमेसी पर काफी काम किए हैं और साल 2023 भारतीय डिप्लोमेसी के लिहाज से और भी रफ्तार पकड़ने वाला है। लिहाजा, विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय नए साल की काफी व्यस्त शुरुआत कर रहे हैं। जी20 से संबंधित चल रहे कार्यक्रमों के अलावा, भारत इस साल की पहली तिमाही में तीन राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत की तैयारी कर रहा है।

English summary

India's diplomatic calendar is going to be very busy this year. Know which global leaders are going to visit India in the first quarter.