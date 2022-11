नेपाल में सरकार बनाने के लिए देउबा और प्रचंड हुए तैयार, भारत या चीन... किसे होगा फायदा?

International

Nepal Election Result: नेपाल में नई सरकार की गठन को लेकर अब धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी है और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और सीपीएन-माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड देश में नई सरकार बनाने के लिए तैयार हो गये हैं। शनिवार को राजधानी काठमांडू में एक बैठक के दौरान दोनों ही नेता देश में नई बहुमत वाली सरकार के हिस्से के रूप में अपने सत्तारूढ़ पांच दलों के गठबंधन को जारी रखने पर सहमत हो गये हैं। इसके साथ की पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार बनाने की कोशिशों को बहुत बड़ा झटका लग गया है।

