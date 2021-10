भारत दौरे पर दिल्ली पहुंची डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने यात्रा को बताया मील का पत्थर, राष्ट्रपति भवन में स्वागत

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अक्टूबर 09: डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन तीन दिल्लों के भारत दौरे पर राजधानी दिल्ली पहुंची हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि, उनका मकसद भारत के साथ डेनमार्क के रिश्ते को ऐतिहासिक बनाना है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन का स्वागत किया। फ्रेडरिकसन अपनी 3 दिवसीय भारत यात्रा के लिए आज नई दिल्ली पहुंचीं हैं।

भारत-पाकिस्तान में लड़ाई करवाकर अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करेगा चीन? जानिए ड्रैगन का मिशन-2040

English summary

The Prime Minister of Denmark, who arrived in Delhi on a visit to India, has been welcomed by PM Modi at Rashtrapati Bhavan. The Danish PM has described India's visit as a milestone.