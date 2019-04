मूलर की संपादित रिपोर्ट से डेमोक्रैट नाख़ुश, तलब की पूरी रिपोर्ट

International

अमरीका में साल 2016 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में रूस के कथित हस्तक्षेप पर जारी की गई संपादित जांच रिपोर्ट पर लगातार सवाल उठ रहे हैं.

इस रिपोर्ट के संबंध में कांग्रेस के डेमोक्रैटिक सदस्यों की ओर से एक सपीना यानी समन जारी किया गया है जिसमें पूरी रिपोर्ट पेश करने की मांग की गई है.

समन में कहा गया है कि इस संपादित रिपोर्ट के ज़रिए कांग्रेस को अंधेरे में रखा गया है.

डेमोक्रेट नेता और सदन की न्यायिक समिति के चेयरमैन जैरी नेडलर ने कहा कि उनके सामने ऐसी रिपोर्ट पेश की गई जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता.

जैरी नेडलर ने कहा, ''हमें पूरी रिपोर्ट चाहिए जिसके साथ प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न किए गए हों. अमरीकी जनता पूरी रिपोर्ट देखने की हक़दार है जिसमें किसी तरह की काट छांट ना की गई हो. उसमें से क्या हटाया जाएगा इसका फ़ैसला कांग्रेस करेगी.''

शुक्रवार को डेमोक्रैटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दावेदार एलिज़ाबेथ वॉरेन ने ट्रंप पर महाभियोग चलाने की मांग भी कर डाली.

उन्होंने कहा कि इस मामले में सदन के सभी सदस्यों को पार्टीलाइन से ऊपर उठते हुए अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करना चाहिए.

