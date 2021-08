एयर इंडिया की फ्लाइट ने काबुल से 129 यात्रियों के साथ भरी उड़ान, रात को पहुंचेगी दिल्ली

International

oi-Love Gaur

काबुल, 15 अगस्त: अफगानिस्तान में सत्ता का कंट्रोल अब पूरी तरह से तालिबान के हाथों में है। तालिबानी आतंकवादियों ने अपनी पहुंच काबुल तक बना ली हैं। तालिबान की सेना ने अफगानिस्तान को पूरी तरह से तबाह कर अपनी सत्ता हासिल कर ली है। इस बीच काबुल हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की फ्लाइट की सुरक्षा और बोर्डिंग प्रक्रिया पूरी हो गई। जानकारी के मुताबिक 129 यात्रियों के साथ फ्लाइट ने दिल्ली के लिए उड़ान भर ली है।

इससे पहले दिल्ली-काबुल एयर इंडिया की एक निर्धारित फ्लाइट ने राजधानी के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से दोपहर के बाद उड़ान भरी थी, लेकिन अफगानिस्तान में जमीन पर फ्लाइट उतरने से पहले अलग ही तस्वीर सामने आई। दो घंटे बीस मिनट की उड़ान को लगभग एक घंटे तक हवा में रोकना पड़ा। काबुल के हवाई यातायात नियंत्रण में अधिकारी एयर इंडिया की फ्लाइट 243 को लेंड कराने की मदद के लिए मौजूद नहीं थे।

Security and boarding processes of an Air India flight are underway at Kabul airport in Afghanistan. The flight will return to Delhi tonight with a full load of passengers: Sources