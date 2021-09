खून की तरह लाल हुआ 'मृत सागर' का पानी, डरे लोगों ने कहा- क्या पाप के विनाश के लिए आ रहा है कोई फरिश्ता?

International

oi-Abhijat Shekhar

अम्मान, सितंबर 14: रहस्यमयी बातों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर और जॉर्डन में स्थिति 'डेड सी' एक बार फिर से लोगों को हैरानी में डाल रहा है। खाड़े पानी रखने वाले इस सागर का पानी अचानक खून के रंग की तरह लाल हो चुका है। जॉर्डर और इजरायल के बीच में स्थिति इस रहस्यमयी सागर में पानी का रंग अचानक लाल क्यों हो गया, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन लोग बाइबिल में दर्ज एक लाइन का उदाहरण दे रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि ''धरती पर सोडोम और गोमराह को बर्बाद करने के लिए ईश्वर ने एंजल्स को भेजा है, इसीलिए डेड सी का पानी खून के रंग की तरह लाल हो चुका है!

40 सालों से अकेली कैद है व्हेल मछली, 5 बच्चों की जुदाई में टैंक से पटक रही है सिर, देखिए दर्दनाक वीडियो

English summary

Situation in Jordan The water of the Dead Sea has suddenly turned red in a mysterious way. The reason for the water turning red is not yet known.