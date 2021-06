चीन के परमाणु प्लांट से खतरनाक गैस लीक, रेडिएशन के खतरे से पूरी दुनिया में फैली सनसनी

International

बीजिंग, जून 15: चीन के एक परमाणु संयंत्र में रेडिएशन लीक होने के डर ने पूरी दुनिया का खौफ में डाल दिया है। पिछले डेढ़ साल से पूरी दुनिया चीनी कोरोना वायरस से परेशान है और अब पता चला है कि पिछले हफ्ते से ही चीन के परमाणु संयंत्र से रेडियोएक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है, लेकिन चीन ने इस पूरी दुनिया से छिपाकर रखा था। फ्रांसीसी पावर कंपनी ग्रुप ईडीएफ का भी चीन के इस परमाणु संयंत्र में हिस्सा है और अब इस कंपनी ने खुलासा किया है कि चीन के इस परमाणु संयंत्र से रेडिएशन लीक होने की आशंका है। (सभी तस्वीर- फाइल)

English summary

The fear of leakage of radioactive material from the Taishan Nuclear Plant in China has spread sensation all over the world.