फिर जुड़वां बच्चों के पिता बनेंगे फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अलग-अलग गर्लफ्रेंड्स से हो चुके हैं 4 बच्चे

पुर्तगाल, अक्टूबर 29: दुनिया के मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस बार जुड़वां बच्चों के पिता बनने वाले हैं। उनकी गर्लफ्रेंड जॉर्जीना रोड्रिग्ज जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली हैं। 36 साल के मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टार रोनाल्डो ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर अपने फैन्स के साथ इस खबर को साझा किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले से ही 4 बच्चों के पिता हैं और एक बार फिर से उनकी गर्लफ्रेंड जुड़वां बच्चों को जन्म देने वाली हैं।

English summary

Famous footballer Ronaldo is going to be the father of twins again. He shared the ultrasound report with his pregnant girlfriend Georgina.