कोरोना वायरस: ब्रिटेन में फँसे भारतीय डॉक्टरों की पीड़ा

International

bbc-BBC Hindi

"मुझे अभी देश वालों को बचाना है. अगर मैं इंडिया वापस गई तो अगले दिन मैं अस्पताल ज्वाइन करना चाहूंगी"- ये शब्द थे कोलकाता की एक डॉक्टर अनीशा अमीन की, जो इन दिनों लॉकडाउन के कारण इंग्लैंड में फँसी हैं.

अनीशा और उनकी तरह कई युवा भारतीय डॉक्टर, जो ब्रिटेन में एक मेडिकल परीक्षा देने गए थे, अचानक से दोनों देशों में लॉकडाउन के कारण भारत लौट नहीं सके.

कर्नाटक में मनिपाल के रहने वाले अभिषेक भट्टाचार्य भी ऐसे ही एक भारतीय डॉक्टर हैं, जो लॉकडाउन के कारण ब्रिटेन में फँसे हैं.

उन्होंने बताया, "मुझे मालूम है कि इस वक़्त भारत को हमारी कितनी ज़रूरत है. अगर मैं इस वक़्त इंडिया में होता तो मुझे पता है कि मैं कितने सारे लोगों की मदद कर सकता था. मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं यहाँ फंसा हूँ और वहां हमारे देश वासियों को हमारी ज़रूरत है."

इस समय ऐसे सभी डॉक्टर दुविधा में हैं. कोरोना से लड़ने के लिए इन्हें इस समय फ़्रंट लाइन में होना चाहिए था. लेकिन सारी स्किल सेट के बावजूद वीज़ा स्टेटस के कारण ना तो वो ब्रिटेन के अस्पतालों में काम कर सकते हैं और ना भारत लौट कर अपने साथी डॉक्टरों के साथ मिलकर मरीज़ों का इलाज कर सकते हैं.

फंसे हुए डॉक्टरों के पैसे ख़त्म हो चुके हैं. उनकी मदद के लिए सामने आए हैं भारतीय मूल के डॉक्टर, ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ़ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन (बापियो) और ब्रिटिश इंटरनेशनल डॉक्टर्स एसोसिएशन (BIDA) जैसे संगठनों ने 20,000 पाउंड जमा करने का लक्ष्य रखा है.

बापियो के अध्यक्ष और ब्रिटेन के एक जाने माने डॉक्टर रमेश मेहता ने बीबीसी हिंदी को फ़ोन पर बताया कि फंसे हुए डॉक्टरों की संख्या बताना मुश्किल है. लेकिन उन्हें दी गई जानकारी के अनुसार 100 से 200 ऐसे डॉक्टर इस समय ब्रिटेन में फँसे हुए हैं.

We are organising FREE #teaching sessions for the PLAB stranded doctors. Please get in touch with me, @EmmelineLagunes @drkabirgarg @NRaahh @GoCarpediumDoc if you’re excited about teaching! #knowledge builds #resilience https://t.co/sifoWTLlgo