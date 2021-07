ब्रिटिश वैज्ञानिकों की चेतावनी, आने वाला है Coronavirus का सुपर वेरिएंट, 'हर तीन मरीज में एक मरेगा'

International

oi-Abhijat Shekhar

लंदन, जुलाई 31: कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने अप्रैल और मई महीने में भारत में कितनी तबाही मचाई थी, इसे कोई नहीं भूल सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने बेहद खतरनाक चेतावनी जारी करते हुए दावा किया है कि कोरोना वायरस का अगला वेरिएंट इंसानों की जिंदगी में कयामत बनकर ही आएगा। वैज्ञानिकों ने रिसर्च के आधार पर दुनिया की सभी सरकारों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के अगले वेरिएंट से हर तीन मरीजों में से एक मरीज की मौत हो जाएगी। यानि, कोरोना वायरस का अगला वेरिएंट गांव का गांव और शहर का शहर खत्म कर सकता है।

कोरोना वायरस ने चीन को घुटनों पर लाया, 6 राज्यों में सैकड़ों मरीज मिलने से हड़कंप, लगेगा लॉकडाउन?

English summary

Scientists from London's Scientific Advisory Group for Emergencies have warned that soon a super variant of the corona virus will come, which will kill one out of every three patients.