कोरोना वायरस: इन दो वीडियो में देखिए, कितने भयावह हैं चीन के शंघाई में हालात

बीजिंग, 9 मार्च: दुनिया के कई देशों में जहां इस समय कोरोना के मामले काफी कम हो गए हैं तो वहीं चीन के कई शहरों में इस समय कोरोना की नई लहर ने तबाही बरपा कर दी है। खासतौर से शंघाई में हालात काफी ज्यादा नाजुक हैं। एक और कोरोना के मामलों के चलते लोग परेशान हैं तो वहीं सख्‍त लॉकडाउन के चलते लोगों के सामने खाने-पीने का जरूरी सामान जुटाना भी मुश्किल हो गया है। शंघाई से दो ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर आए हैं, जो यहां की स्थिति बताने के लिए काफी हैं।

ट्रेवलर XIE,WUWEI ने शंघाई का एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें एक शख्स मरीज को स्ट्रेचर पर लेकर जा रहा है और कभी गुजरती हुई एंबुलेंस को रोकने की कोशिश करता है तो कभी स्वास्थ्यकर्मियों के आगे गिड़गिड़ाता है। ये शख्स सड़क पर लेटकर रोता हुआ भी वीडियो में दिख रहा है।

#China #shanghai A human tragedy under the closed city of Shanghai The indifference of hospitals and doctors when faced with dying patients seeking advice pic.twitter.com/I3UbasqmC0

एक और वीडियो जर्नलिस्ट माइकल स्मिथ ने शेयर किया है। जिसमें लोग जरूरी चीजों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है- शंघाई में स्थिति भयावह है। लाखों लोगों के खुद का पेट भरने के लिए संघर्ष करने, बुजुर्गों को दवा नहीं मिलने और इसके चलते लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं। बहुत से लोग सरकारी खाद्य वितरण पर निर्भर रह गए हैं, जो कि नाकाफी है।

The situation in Shanghai is scary. Reports of millions struggling to feed themselves, elderly unable to access medicine, videos of small riots breaking out circulating on social media. Many households relying on inadequate govt food deliveries. pic.twitter.com/bW1ixaTu7O