चीन के आगे WHO का दंडप्रणाम, शी जिनपिंग के लिए कोरोना वेरिएंट के नामकरण का 'नियम' तोड़ा?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, नवंबर 27: कोरोना वायरस की उत्पत्ति और चीन का 'साथ' देने के आरोपों में पहले ही घिरी डब्ल्यूएचओ ने एक बार फिर से चीन के सामने सरेंडर कर दिया है। अफ्रीकी देश बोत्सवाना में कोरोना वायरस के नये वेरिएंट के नामकरण को लेकर डल्ब्यूएचओ ने एक बार फिर से चीन के आगे घुटने टेक दिए हैं।

News of new Nu variant, but WHO is jumping the alphabet to call it Omicron, so they can avoid Xi. pic.twitter.com/UJ4xMwg52i

कोरोना के 'बोत्सवाना वेरिएंट' से विश्व में हड़कंप, जानिए कितना है खतरनाक, भारत कब लगाएगा ट्रैवल बैन?

https://hindi.oneindia.com/news/international/botswana-nu-variant-of-covid-variant-stirred-world-when-india-impose-travel-ban-on-south-africa-650463.html

English summary

Did the WHO drop two letters of the Greek alphabet because of Xi Jinping in naming the variants of the corona virus?