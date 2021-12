ओमिक्रॉन वेरिएंट पर दक्षिण अफ्रीकी रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता, भारतीय वैक्सीन के बूस्टर डोज ने दी खुशखबरी

International

नई दिल्ली, दिसंबर 03: कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल रखा है और आशंका इस बात को लेकर है कि क्या एक बार फिर से दुनिया लॉकडाउन जैसे भयानक दौर से गुजरने वाली है। कई देशों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए सुरक्षा उपाय बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इस बीच दक्षिण अफ्रीका से ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार को लेकर चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है।

