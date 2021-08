भारत को बदनाम करने की साजिश, ISKP ने केरल के 14 जिहादियों को सौंपा 'मिशन अफगानिस्तान'!

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अगस्त 28: अफगानिस्तान में आतंक मचा हुआ है और इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रांत के आतंकियों ने काबुल को दहला कर रखा हुआ है। काबुल एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती हमले में मरने वालों का आंकड़ा 200 पार कर गया है, जिनमें 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल हैं। इन सबके बीच खुलासा हुआ है कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रांत यानि आईएसकेपी में 14 आतंकी केरल के रहने वाले हैं और सबसे खतरनाक बात ये है कि भारतीय पासपोर्ट का फायदा उठाकर ये बहुत बड़े हमले करने की प्लान बना रहे हैं।

Afghanistan Row: तालिबान के लड़ाकों के सामने प्रदर्शन करती दिखीं अफगानी महिलाएं, Video

चीन-तालिबान में गठजोड़ होने से, अफगानिस्तान की इस मुस्लिम आबादी में हड़कंप क्यों है

English summary

According to reports coming from Afghanistan, 14 jihadis from Kerala can be used by ISKP for its mission.