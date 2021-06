अब खुलेआम बिकेंगे पाकिस्तानी नेता, चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी ने दिया बहुत बड़ा ऑफर

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद/बीजिंग, जून 18: पाकिस्तान के एयरपोर्ट, बंदरगाह, इस्लामाबाद के बड़े-बड़े पार्क और कई चिड़ियाघरों पर चीन का कब्जा हो चुका है। जिस तरह चीन ने श्रीलंका के हंबनटोटा पर कब्जा किया है, उसी तरह पाकिस्तान के कई संस्थानों पर अब चीन का कब्जा है। इसके साथ ही पाकिस्तान की विदेश नीति क्या होगी, उसपर भी एक समझौते के तहत करीब करीब कब्जा कर लिया है। लेकिन, अब पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों को चीन ने ऐसा ऑफर दिया है, जिससे वो इनकार नहीं करने वाली हैं, क्योंकि बदले में चीन से उन्हें 'मोटा माल' मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की रही सही संप्रभुता भी चीन के हवाले हो जाएगी।

गर्दन बचाने के लिए इमरान खान का दांव, बदल दिया पाकिस्तान का 'पैसे वाला' कानून

English summary

The Chinese Communist Party has proposed to strengthen relations with the political parties of Pakistan, for which the Communist Party of China has made a big proposal.