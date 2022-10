'ऋषि ब्रिटेन को भारत को नहीं बेचेंगे',कॉमेडियन ट्रेवर नूह ने नस्लवादियों को धोया, देखिए मोस्ट वायरल वीडियो

International

ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री (Rishi Sunak New British Prime Minister) बन गए हैं। श्वेत बहुल देश में एक अश्वेत भारतीय मूल के व्यक्ति का पीएम बनना बहुत बड़ी बात है। हालांकि सुनक की काबलियत पर गौर किया जाए तो कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने जिस प्रकार से उन पर भरोसा जताया है उससे तो यह लगता है कि वर्तमान में उनके जैसा नेता फिलहाल कोई नहीं है जो देश को आर्थिक तंगी से बाहर निकाल सके। वैसे भी देश के ज्यादातर लोग सुनक को पसंद करते हैं। वे उनके देश के प्रति सोच और ब्रिटेन के भविष्य को लेकर उनके विचारों को अधिक महत्व देते हैं। हालांकि, दुनिया में नश्लवाद तो आज भी है। ब्रिटेन में कुछ लोग होंगे जो सुनक को पसंद नहीं करते होंगे। हालांकि, समय के साथ उनमें भी परिवर्तन आ जाएगा और सोच भी शायद बदल जाएगी। कॉमेडियन ट्रेवर नूह (Trevor Noah, South African comedian) ने भी सुनक के पीएम बनने के बाद इन्हीं मुद्दों को बड़े बेहतरीन ढंग से उठाया है।

Comedian Trevor Noah, in a fresh episode of his satirical television program The Daily Show took a swipe at people offended by Rishi Sunak, a non-white person’s appointment as the United Kingdom’s new prime minister. In a clip posted by the show’s Twitter handle, Noah points out, “of course…not everyone is happy with Sunak taking the top post…but it’s not because they don’t like his policies.”