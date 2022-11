ब्रह्मांड में सबसे ठंडी जगह कौन सी है, पृथ्वी के सबसे सर्द स्थान के मुकाबले कितना कम है तापमान ? जानिए

International

Coldest place in the Universe: वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में अबतक के ज्ञात स्थानों में से सबसे ठंडी जगह का पता लगाया है। यह धरती से 5,000 प्रकाश वर्ष दूर है और पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थान से करीब चार गुना ज्यादा ठंडा है। बूमेरंग नेबुला जिसे विज्ञान अबतक का सबसे ठंडा ज्ञात स्थान बता रहा है, वहां का तापमान 1 डिग्री केल्विन है। इस से कम तापमान सिर्फ वही हो सकता है, जिसे विज्ञान के सिद्धांत में परम शून्य (absolute zero) के नाम से जाना जाता है।

According to NASA scientists, the Boomerang Nebula is the coldest place in the universe. The temperature here is about four times colder than the coldest place ever recorded on Earth