पिघल रहा अल्पाइन ग्लेशियर, खतरे में यूरोप, जलवायु परिवर्तन मचाएगा तबाही

रोम, 5 जुलाई : दुनिया में जलवायु परिवर्तन का असर तेजी से दिखने लगा है। इंसान तरक्की की होड़ में प्रकृति का विनाश करता जा रहा है। सारी दुनिया आगे बढ़ने की चाहत में नेचर के सिग्नेचर को बदल कर रख दिया है। फिर हमने कहा, यह ग्लोबल वार्मिंग है। इस ग्लोबल वॉर्मिंग पर दुनिया के देश हर साल अलग-अलग देशों में बैठक करते हैं। इसके बाद भी प्रकृति मनुष्यों से संभलती नहीं दिख रही है। यूरोप वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रहा है। जानकार बताते हैं कि, अगर समय रहते यूरोप नहीं संभला तो वहां भयानक प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है।

English summary

“This summer 2022 risks being the perfect storm for glaciers,” said Giovanni Baccolo, an environmental scientist and glaciologist at Milan-Bicocca University, noting a lack of winter snow and a ferociously hot start to summer in Italy.