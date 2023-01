क्रिस हिपकिंस होंगे न्यूजीलैंड के नये प्रधानमंत्री, जेसिंडा अर्डन ने दिया है इस्तीफा, जानें कौन हैं?

जेसिंडा अर्डन एक छोटे देश न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री होने के बाद भी अपने काम और गंभीरता की बदौलत एक विश्व प्रसिद्ध नेता बन गईं थीं, जिनके बयान को गंभीरता से लिया जाता था।

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Chris Hipkins New PM of New Zealand: जेंसिडा अर्डन के अचानक इस्तीफा देने के लिए फैसला करने के बाद अब क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री होंगे। जेसिंडा अर्डन 12 फरवरी को अपना पद छोड़ देंगी और उन्होंने राजनीति से सन्यास लेने की घोषणा कर दी है। जेसिंडा अर्डन का अचानक राजनीति से सन्यास लेने का फैसला चौंकाने वाला था और उन्होंने सिर्फ 42 साल की उम्र में प्रधानमंत्री पद छोड़ने और भविष्य में होने वाले चुनाव में नहीं उतरने की घोषणा की है।

English summary

Chris Hipkins will be the new Prime Minister of New Zealand, Jacinda Ardern has resigned, know who is it?