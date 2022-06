कमाल की एक्सरसाइज करते चीन के बच्चों का वीडियो वायरल, देखकर यूजर्स ने कहा, 'छोटे निंजा'

International

बीजिंग, 8 जून : चीन में एक शारीरिक कक्षा के दौरान छोटे और प्यारे, प्यारे चीनी बच्चों का शानदार ढंग से एक्सरसाइज करते हुए एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। नॉर्वे के पूर्व राजनयिक एरिक सोलहेम ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में छोटे बच्चों का एक समूह एथलेटिक क्षमता दिखाते नजर आ रहे हैं।

चीन के बच्चे कर रहे हैं कड़ी मेहनत

वीडियो में दिख रहे छोटे बच्चे, जो कि पांच से छह साल के बीच के हो सकते हैं, दोनों हाथों में बास्केटबॉल उछालते नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि, सब अपने- अपने तरीके से बॉल को उछाल रहे हैं, वे सभी एक समान बॉल को उछाल कर घूमते दिख रहे हैं। सभी बच्चों में एक समान का तालमेल नजर आ रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए सोलहम ने ट्वीट किया, वाह 'किंडरगार्टन की शारीरिक शिक्षा कक्षा'

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

ट्विटर पर वीडियो वायरल हो चुका है, लोग अपने-अपने तरीके से ट्वीट कर बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हैं। एक यूजर ने छोटे बच्चों को 'छोटे निन्जा' बताया है। दूसरे ने कहा कि वे "बहुत प्रतिभाशाली' हैं। एक यूजर ने लिखा, "यही वजह है कि चीन ओलंपिक पदक सूची में शीर्ष पर है।' वायरल वीडियो को अबतक 80 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है । खबर लिखे जाने तक वीडियो को 1692 लाइक्स मिल चुके हैं।

बच्चों का खेल देख यूजर्स ने लिखा, छोटे निंजा

वायरल वीडियो में चीनी बच्चों को दोनों हाथों से दो गेंदों को उछालते हुए दिखाया गया है क्योंकि वे अपने पैरों का व्यायाम कर रहे हैं और अपने शरीर को सही समन्वय में ले जाते हैं. वे बास्केटबाल को लगातार उछाल रहे हैं क्योंकि वे अपने पैरों को एक तरफ से स्थानांतरित करते हैं. क्लिप के अंत में, बच्चे बिना किसी हिचकिचाहट या गलतियों के गेंदों को उछालते हुए अपने पैरों को हवा में उठाते हुए भी दिखाई देते हैं।

A video showing Chinese toddlers moving in perfect coordination during a physical education class has gone viral on the internet. Shared on Twitter by former Norwegian diplomat, Erik Solheim, the clip shows a group of young Chinese students showing off their athletic abilities.