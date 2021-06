आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से लैश चीनी सेना बढ़ाएगी भारत का सिरदर्द? जानिए क्या है PLA का प्लान

International

oi-Abhijat Shekhar

हांगकांग, जून 29: चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अपनी क्षमता में विस्तार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस में भारी निवेश किया है। चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की सेना ने अपने विरोधियों के खिलाफ आक्रामक रवैया अख्तियार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को शामिल करने पर काफी ज्यादा निवेश करना शुरू कर दिया है। जिसके लिए चीन की पीएलए ने उन कंप्यूटर का इस्तेमाल करना शुरू किया है, जो काफी तेज निर्देश देने में सक्षम है और जिसके जरिए युद्ध से जुड़े फैसले लेने में पीएलए को काफी आसानी हो। चीन की सेना ने इसके लिए शुरूआती ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है, जिसके बारे में रिपोर्ट है आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की टेस्टिंग के दौरान पीएलए वायुसेना ने अपने ही ग्रुप लीडर को कई बार नकली गोली मार दी थी।

English summary

China's PLA has included artificial intelligence in the Air Force and has invested heavily on this technology, which is a headache for India.