भारतीय क्षेत्र डेमचोक में चीनियों ने गाड़े तंबू, LAC पर गंभीर हो सकता है तनाव- बहुत बड़ा खुलासा

नई दिल्ली, जुलाई 26: भारत-चीन विवाद के बीच एलएसी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चीनियों ने भारतीय हिस्से डेमचोक में तंबू लगा लिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने भारत सरकार के बड़े अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि भारतीय क्षेत्र डेमचोक में चारडिंग नाला के पास चीनियों ने तंबू गाड़ दिए हैं और बार बार कहने के बाद भी चीनी उस हिस्से को खाली करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें कि डेमचोक वही क्षेत्र है, जहां करीब 20 दिन पहले चीन ने अपने सैनिकों को भेजा था। (सभी तस्वीर फाइल)

China has pitched tents in the Indian territory of Demchok and is not ready to remove the tents even after repeated requests.