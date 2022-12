अमेरिका के साथ बाल बाल बची लड़ाई, चीनी विमान ने 20 फीट की दूरी से फाइटर जेट को घेरा

दक्षिण चीन सागर के पूरे हिस्से पर चीन अपना दावा करता है, जबकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, उसे खुला और उन्मुक्त होना चाहिए। अमेरिका इसीलिए अपने जेट्स भेजता रहता है।

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Chinese jet Vs US jet: दक्षिण चीन सागर में पिछले हफ्ते अमेरिका और चीन की जंग होते होते बची है और अमेरिका ने दावा किया है, कि उसके विमान को चीन फाइटर जेट ने घेर लिया था। संयुक्त राज्य के अधिकारियों ने गुरुवार को कहा है, कि एक चीनी लड़ाकू पायलट ने अमेरिकी वायु सेना के विमान के करीब "एक असुरक्षित युद्धाभ्यास" किया है। यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड ने एक बयान में कहा है, कि फाइटर पायलट ने अमेरिकी RC-135 विमान की नाक के सामने और 20 फीट की दूरी पर उड़ान भरी है।

सरकार बनाते ही वामपंथियों ने नेपाल में दिखाया अपना रंग, 3 साल बाद चीन के साथ व्यापार मार्ग खोला

English summary

Chinese and American fighter jets came face to face in the South China Sea and America has said that the Chinese jet was only 20 feet away from it.