दक्षिण कोरिया में एयरपोर्ट से चकमा देकर भाग गया चीनी कोरोना मरीज, जानें पकड़ा गया तो क्या होगा ?

एक चीनी नागरिक दक्षिण कोरिया एयरपोर्ट पर उतरा और कोविड जांच में पॉजिटिव पाया गया। उसे अधिकारी क्वारंटीन सेंटर ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वह फरार हो गया। कोरिया में यह बहस का मुद्दा बन गया है।

oi-Anjan Kumar Chaudhary

चीन में कोरोना के कहर को देखते हुए दुनिया भर के देश सतर्क हैं। वहां से आने वाले यात्रियों के लिए सख्त कोविड नियम अपनाए जा रहे हैं। इस तरह की सख्ती बरतने वाले देशों में दक्षिण कोरिया भी शामिल हो चुका है। वहां बिना कोविड जांच के किसी भी चीनी यात्री को एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। लेकिन, एक चीनी कोरोना मरीज ने दक्षिण कोरिया के अधिकारियों को ऐसा चकमा दिया है कि उसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों को लग रहा था कि उसे क्वारंटीन फैसिलिटी में भेजने के लिए इंतजार करने को कहा है तो वह बैठा होगा, लेकिन वह वहां से फुर्र हो चुका था। कोरिया में कोविड संक्रमण को लेकर नियम बेहद सख्त हैं। ऐसे में जानिए कि पकड़ने जाने पर उस चीनी नागरिक के साथ क्या सलूक किया जा सकता है।

There is a dispute in South Korea because of a Chinese citizen. He was found to be Covid positive after landing at the airport. But, he tricked the authorities and ran away