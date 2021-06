चीन का क्रूर चेहरा देखिए, डॉग मीट फेस्टिवल में कुत्तों से क्रूरता की हर सीमा कर डाली पार

International

बीजिंग, जून 21: चीन को अगर जालिमों का देश कहा जाए तो शायद ही उससे किसी को कोई आपत्ति हो? चीन में जिस तरह से जानवरों से बर्बरता की हर हदों को पार किया जाता है, उसे देखकर कमजोर दिल के लोग कांप जाएंगे। चीन में डॉग मीट फेस्टीवल का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों कुत्तों को बेरहमी से मारकर खाया गया है। चीन से कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जिसे देखकर आप कांप जाएंगे। जानवरों को खाने की वजह से चीन ने दुनिया को कई जानवाले बीमारियां दी हैं और कोरोना वायरस की उत्पत्ति की एक वजह जानवर ही माने जा रहे हैं, इन सबके बाद भी चीन के लोग मानने को तैयार नहीं है। डेली टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक डॉग मीट फेस्टिवल के दौरान गर्भवती कुत्तियों को भी नहीं बख्शा गया है।

Thousands of dogs have been brutalized at China's Yulin Dog Meat Festival, after which activists are calling for a ban on the dog meat festival.