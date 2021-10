डीएनए साजिश, टेक्नोलॉजी में हारे, चीन से घबराए अमेरिकी अधिकारियों के दनादन इस्तीफे, मची खलबली

International

वॉशिंगटन, अक्टूबर 23: अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने शुक्रवार को चीन की महत्वाकांक्षाओं को लेकर बहुत बड़ी चेतावनी जारी की है। खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि चीन दुनिया भर से आनुवंशिक डेटा जमा कर रहा है, जिसके जरिए वो मेडिकल दुनिया को किसी भी वक्त बहुत बड़ा धक्का दे सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कहा है कि चीन ने लोगों के डीएनएन सैंपलिंग कोविड-19 टेस्ट के जरिए की है और उसका डेटा जमा कर लिया है, जिसके जरिए वो निर्णायक सैन्य बढ़त हासिल कर सकता है। वहीं, अब अमेरिका में कई अधिकियों ने यह कहकर अपने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं कि वो अपनी आंखों के सामने चीन को अमेरिका पर बढ़त हासिल करते हुए नहीं दे सकते हैं।

English summary

There has been an uproar in the US regarding China and many top US officials are resigning. At the same time, it has been claimed that China is preparing genetic data through the Kovid-19 test.