चीनी ड्रैगन ने शुरू किया 6th जेनरेशन फाइटर जेट का निर्माण, दुनिया में कहीं भी मचा सकता है तबाही

oi-Abhijat Shekhar

हांगकांग, अक्टूबर 01: दुनिया में अत्याधुनिक हथियार बनाने का रेस काफी तेजी से चल रहा है और चीन और अमेरिका इस रेस के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। अमेरिका पहले से ही अत्याधुनिक 6th जेनरेशन फाइटर जेट का निर्माम कर रहा है, लेकिन चीन इस रेस में अमेरिका से एक कदम भी पीछे नहीं रहना चाहता है, लिहाजा अब उसने भी 6th जेनरेशन फाइटर जेट का निर्माण शुरू कर दिया है। हालांकि, अमेरिका का दावा रहा है, कि चीन का फाइटर जेट कार्यक्रम अमेरिका के मुकाबले कई साल पीछे है, लेकिन अब चीन ने छठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट बनाने को लेकर नये डेवलपमेंट्स का दावा किया है और माना जा रहा है, कि प्रशांत वायुक्षेत्र में वर्चस्व कायम करने के लिए दोनों देशों की बीच ये रेस लगी हुई है।

English summary

The race has started in the US and China to build the 6th generation fighter jet. Know who is ahead of whom in this race?