चीन और रूस की नई यारी, भारत पर पड़ेगी भारी? क्या है अमेरिका और मोदी सरकार की तैयारी?

oi-Abhijat Shekhar

हांगकांग, फरवरी 08: विश्व में बदलते हालात के बीच चीन और रूस एक दूसरे के साथ का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि रूस का सपना यूक्रेन को जीतने की है तो चीन की मंशा ताइवान पर नियंत्रण स्थापित करने की है। लेकिन, चीन और रूस, दोनों के रास्ते में अमेरिका खड़ा है और इसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। मॉस्को और बीजिंग के बीच मजबूत संबंधों को 5 फरवरी को उस वक्त और विस्तारित किया गया, जब रूसी राष्ट्रपति चीन के दौरे पर पहुंचे और बीजिंग ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में शी जिनपिंग के साथ नजर आए। तो फिर सवाल ये उठता है कि, चीन और रूस की नई यारी से निपटने के लिए मोदी सरकार ने किस तरह की तैयारी की है या फिर सरकार की प्लानिंग क्या है?

कश्मीर पर पाकिस्तान के पक्ष में ड्रैगन ने उगला जहर, क्या ताइवान पर बोलकर जवाब देगी मोदी सरकार?

English summary

How is the new strategic partnership of China and Russia a matter of concern for India and the US and how will the Modi government deal with it?