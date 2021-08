ड्रैगन के नये विनाशकारी न्यूक्लियर प्लान से टीम बाइडेन के उड़े होश, रूस रह गया चीन से पीछे, भारत को भी टेंशन!

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, अगस्त 28: एक तरफ अमेरका अफगानिस्तान में पिछले 20 सालों से उलझा रहा और अंत में बुरी तरह तालिबान के हाथों हारकर देश छोड़ रहा है तो दूसरी तरफ दुनिया के लिए चीन बहुत बड़ा टेंशन बन गया है। तालिबान को तो फिर भी अमेरिका ने पिछले 20 सालों से रोककर रखा और नया तालिबान दुनिया को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो उदारवादी बन रहा है, लेकिन चीन ने जो नया न्यूक्लियर प्लान बनाया है, वो पूरी धरती के लिए विनाशकारी साबित होगा।



America has said that China's nuclear plan is going to overtake Russia soon and is destructive for the whole world.