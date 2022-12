क्या चीन कोरोना से तबाही में भी रच रहा है कोई बड़ी साजिश ? पिछले ट्रैक रिकॉर्ड से कांप रही है दुनिया

चीन अब कोरोना से संबंधित जानकारी और आंकड़ा बाहर आने ही नहीं दे रहा है। इस वजह से दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ गई है। डर इस बात का है कि कहीं नया वेरिएंट निकला तो उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा।

कोरोना ने चीन में जो हाल कर रखा है, उससे पूरी दुनिया सहम गई है। ज्यादा टेंशन इस बात की है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सरकार वास्तविक हालात सामने आने ही नहीं दे रही है। हर तरह की सूचना पर एक तरह की पाबंदी लगी है। चीन में कितने लोग कोविड संक्रमित हो रहे हैं ? उससे होने वाली मौतों का आंकड़ा क्या है, सबकुछ संदिग्ध है। वामपंथ की तानाशाही से कुछ भी निकाल पाना पश्चिम की खुफिया एजेंसियों के लिए भी नामुमकिन हो चुकी है। लेकिन, अगर चीन कोविड से जुड़ी जानकारी छिपा रहा है तो यह सबके लिए खतरे की बात है। क्योंकि, वहां जिस तरह से कोविड के संक्रमण फैले होने की अबतक की जानकारी है, उससे कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के पैदा होने की आशंका है। दुनिया भर के देश इसी से डर रहे है कि यदि समय पर संभलने का वक्त नहीं मिला तो खामियाजा सबको भुगतना पड़ सकता है। ऊपर से चीन का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है, जिससे संदेह होता है कि वह अहम जानकारियां जानबूझ कर तो नहीं छिपा रहा है ?

