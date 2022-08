नैन्सी की आड़ में 'ड्रैगन' की बड़ी प्लानिंग, ताइवान ने कहा, हम पर करेगा 'आक्रमण'! डरा रहा है चीन

International

oi-Artesh Kumar

बीजिंग/ताइपे, 9 अगस्त : अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से ताइपे को लेकर चीन ने आक्रामक रूख अख्तियार कर लिया है। वहीं, ताइवान के विदेश मंत्री का कहना है कि, चीन नैन्सी के बहाने ताइवान पर युद्ध थोपना चाहता है। बता दें कि, नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन अमेरिका और ताइवान दोनों से खासा नाराज नजर आ रहा है।

English summary

China sent more than 120 aircraft across the median line from Wednesday to Sunday. Taiwan responded by deploying aircraft and vessels, issuing radio warnings and deploying land-based missile systems to monitor the activities.