शवों को जमाकर सेकंड्स में बनाया जाएगा धूल...चीन में IceBurial टेक्नोलॉजी पर बवाल, जानें क्या है?

चीन लगातार कोविड से होने वाली मौतों को छिपाता आया है और आखिरकार WHO के दबाव में उसने एक महीने में 55 हजार लोगों की मौत की बात कबूली। लेकिन, आने वाले दिनों मे मौत का ग्राफ और बढ़ने वाला है।

IceBurial technology: चीन ने स्वीकार किया है, कि दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच एक महीने में 55 हजार लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। वहीं, आशंका जताई गई है, कि चीन में हर दिन कोविड की वजह से मौतों का आंकड़ा अधिकतम 36 हजार तक जा सकता है, लिहाजा चीन के अंतिम संस्कार सेंटर्स पर लग रही भीड़ को कम करने के लिए नये तरीके का इजाद किया गया है और इस टेक्नोलॉजी का नाम है, आइसब्यूरियल टेक्नोलॉजी। आइये जानते हैं, कि ये टेक्नोलॉजी क्या है और इसे क्यों पेश किया गया है?

China has introduced iceburial technology amidst a huge increase in the death toll from Covid, know how the dead bodies will be cremated in this process?